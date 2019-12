Groupe Parot : près de 6% de croissance organique sur 9 mois

(Boursier.com) — Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2019, le Groupe Parot réalise un chiffre d'affaires consolidé de 412,4 millions d'euros, dont 124,6 ME au 3e trimestre (+4,7%). Les revenus cumulés au 30 septembre sont en progression de +8% par rapport à 2018 (381,9 ME). A périmètre constant, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois affiche une croissance organique de +5,8%.

Le Groupe Parot maintient une bonne dynamique de croissance, tirée essentiellement par la solide performance de la division véhicules commerciaux et les ventes de véhicules d'occasion aux professionnels et aux particuliers, et ce malgré un marché automobile en recul sur la période , commente Alexandre Parot, Président-Directeur général du Groupe Parot.

Le Groupe rappelle avoir cédé la concession de Blois (41) le 31 octobre dernier. La cession des concessions de Bourges (18), Orléans Nord et Sud (45) est toujours en cours. Ces sites représentaient un chiffre d'affaires cumulé de 23,4 ME sur l'exercice 2018, pour 1,6 ME de pertes nettes.