Groupe Parot : les perspectives restent favorables

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel 2023 du Groupe Parot s'établit à 385,5 millions d'euros, en croissance de +7% en réel (+11% en comparable), tenant compte de la cession le 30 novembre 2022 de la plaque Parot Automotive Centre (concessions VP de Châteauroux). Dans un marché en progression, et malgré les pressions observées sur les prix, le Groupe Parot performe grâce à un bon niveau de livraisons VN et la résilience de ses activités VO et Services.

"Avec un CA en hausse de 11% à périmètre comparable, nos équipes réalisent une très belle année 2023. Nous avons su profiter de la bonne dynamique de nos marchés, tant en VP qu'en VC. Et malgré les pressions observées sur les prix sur le S2, le maintien de nos marges brutes à un haut niveau nous aura permis d'atteindre nos objectifs de performance et de rentabilité", explique Alexandre Parot, PDG du Groupe Parot.

Perspectives

En dépit d'un contexte de marché plus tendu en nouvelles prises d'ordres VN en ce début d'année, le groupe bordelais confirme ses perspectives favorables pour l'année 2024. Les premiers mois de l'année confirment d'ailleurs la très bonne dynamique des activités VO et Services des deux divisions d'activité VP et VC du Groupe Parot, historiquement porteuses de croissance et très fortement contributives à la rentabilité de l'ensemble consolidé.