Groupe Parot : le groupe familial détient plus de 91% des droits de vote

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 6 décembre à l'AMF, complété par un courrier reçu le 12 décembre, le groupe familial Parot composé d'Alain Parot, Mme Liliane Parot, Mme Virginie Parot, Alexandre Parot et les sociétés SC Bel-Air, SC Godard et SAS AV Holding, a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse, le 21 décembre 2022, le seuil de 90% des droits de vote de Groupe Parot. Le groupe familial détient, à cette date, 4.916.260 actions Groupe Parot représentant 9.776.807 droits de vote, soit 76,61% du capital et 91,91% des droits de vote de la société. Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double.