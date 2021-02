Groupe Parot : la visibilité reste réduite

Groupe Parot : la visibilité reste réduite









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Parot ressort à 93,3 millions d'euros sur le 4è trimestre 2020, en retrait de -15,2% à périmètre comparable. Il a été significativement impacté par le second confinement, particulièrement sur l'activité Véhicules Particuliers.

Les ventes cumulées à fin 2020 s'inscrivent à 355,7 ME, en baisse de -20,5% à périmètre comparable, avec des situations distinctes entre Véhicules Particuliers et Véhicules Commerciaux.

Avec des marchés annuels VP, VU et VI en baisses respectives de 25,5%, 16,1% et 24,5%, nous sommes déjà heureux d'avoir limité notre perte de chiffre d'affaires à 20,5 points à périmètre comparable. Hélas le confinement de novembre dernier aura pesé lourdement alors que la dynamique de septembre/octobre dernier laissait augurer une bonne fin d'année. Même si aujourd'hui la visibilité sur les prochains mois reste très réduite, toutes nos concessions sont pleinement opérationnelles. Et après notre augmentation de capital du mois de décembre, laquelle est venue clôturer la restructuration de notre Groupe, nous abordons 2021 avec prudence, mais sérénité et détermination, déclare Alexandre Parot, PDG du Groupe Parot.

Perspectives

La visibilité à court terme reste réduite. Aussi à ce stade, il est difficile de prévoir un atterrissage 2021.

Le Groupe est en ordre de marche pour assurer son meilleur niveau d'activité dès que la reprise sera là, et sa situation financière a été confortée .

L'objectif 2021 du Groupe Parot reste la confirmation du retour à la rentabilité de son périmètre d'activités.