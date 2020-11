Groupe Parot : la famille apporte des biens immobiliers en fonds propres

Groupe Parot : la famille apporte des biens immobiliers en fonds propres









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Groupe Parot lance une augmentation de capital de 4 576 291 Euros réservée au profit de personnes dénommées par apport d'actifs immobiliers exploités par le Groupe.

Le Conseil d'Administration qui s'est tenu le 4 novembre a validé les modalités de l'opération. Une Assemblée Générale Extraordinaire d'approbation de l'opération se tiendra le 21 décembre.

Suite à plusieurs semestres de pertes, l'opération s'inscrit dans le cadre d'un plan de reconfiguration opérationnel mis en place dès le deuxième trimestre 2019 et qui a donné lieu à l'arrêt et la cession des activités déficitaires. La mise en oeuvre du plan, dont les premiers effets positifs se sont confirmés au premier semestre 2020, a été perturbée par la crise sanitaire.

Dans ce contexte, et afin de répondre à l'exigence bancaire, liée à la négociation du Prêt Garanti par l'État de 23,9 ME obtenu en septembre 2020 d'une part, au maintien des financements Court Terme et des apports des cautions auprès des constructeurs d'autre part, il a été demandé à l'actionnaire familial de s'engager à un renforcement des Fonds Propres du Groupe.

Aussi, le Conseil d'Administration en association avec les principaux actionnaires a décidé, parmi plusieurs options, d'une opération capitalistique visant à apporter les actifs immobiliers exploités par le Groupe, détenus par la famille Parot. L'apport, rémunéré en actions, aura pour conséquence d'augmenter les fonds propres du Groupe et d'avoir un effet positif sur les cash flows futurs.

L'opération consiste en une augmentation de capital réservée, avec apport en nature et suppression du DPS. Elle porte sur les titres de 6 Sociétés Civiles Immobilières, bailleurs de locaux professionnels auprès de concessions du Groupe. Ces SCI sont détenues à part égale par Alexandre Parot et Virginie Parot au travers des sociétés Société Civile BEL AIR et Société Civile GODARD, elles-mêmes actionnaires conjointement d'AV Holding, actionnaire majoritaire de la SA Groupe Parot.