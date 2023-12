Groupe Parot : Entrée en négociation exclusive en vue de l'acquisition par NDK d'une participation majoritaire

(Boursier.com) — La Famille Parot, ensemble les "Actionnaires Majoritaires", Et NDK, holding du Groupe Tressol-Chabrier, annoncent entrer en négociations exclusives en vue de l'acquisition par NDK d'une participation majoritaire représentant ensemble un total de 4.984.436 actions nominatives, auxquelles seront rattachées 4.984.436 voix à l'issue de la cession, sur les 6.417.379 actions composant le capital de la Société auxquelles seront rattachées 5.780.593 voix à l'issue de la cession, soit 77,67% du capital de la société Groupe Parot dont les actions sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris.

Le transfert du Bloc de Contrôle serait réalisé à un prix par action Groupe Parot de 8,83 euros. En cas de réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle, NDK déposera un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire (l'"OPAS") sur le solde des actions Groupe Parot, non compris les actions auto-détenues par le Groupe Parot, au prix de 8,83 euros par action.

NDK a l'intention, en cas d'atteinte du seuil légal à l'issue de l'OPAS, de mettre en oeuvre un retrait obligatoire des actions Groupe Parot non apportées à l'OPAS conformément à la réglementation en vigueur.

La conclusion de l'accord d'acquisition du Bloc de Contrôle ne pourra intervenir qu'après la consultation des instances représentatives du personnel de Groupe Parot et NDK. La réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle restera notamment soumise à l'obtention de l'autorisation préalable de l'Autorité de la concurrence, de l'agrément des constructeurs automobiles concernés, et du maintien de leurs concours bancaires par la majorité des établissements composant le pool des prêteurs du Groupe Parot.

L'acquisition du Bloc de Contrôle et le dépôt de l'OPAS auraient probablement lieu à la fin du 1er trimestre 2024 pour un dépôt de l'OPAS au début du 2nd trimestre 2024 et un règlement-livraison de l'OPAS au début du 3ème trimestre 2024. Groupe Parot et NDK tiendront le marché informé de toute évolution significative de l'opération envisagée.

Ce projet de rapprochement marque une étape significative dans le développement du Groupe TressolChabrier. Il s'inscrit pleinement dans sa stratégie de diversification en ajoutant à ses activités historiques de distributeur auto et moto depuis 40 ans la distribution de véhicules commerciaux, tout en étendant son empreinte géographique. L'ambition du Groupe Tressol-Chabrier est de poursuivre la croissance des activités historiques du Groupe Parot en combinant les ressources et les compétences des deux groupes en vue de réaliser des synergies opérationnelles tout en assurant la pérennité des équipes et de son management.