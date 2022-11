Groupe Parot : confiant sur l'atteinte de ses objectifs de rentabilité en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Parot s'établit, à fin septembre, à 264,1 millions d'euros (258,4 ME sur la même période en 2021). Il est en croissance de 2,2% (+1,6% à périmètre comparable). Ce chiffre d'affaires ne prend pas en compte l'activité 2021 des concessions VP d'Ile-de-France qui a été déconsolidée au 31 décembre 2021 (cession du 7 janvier 2022) mais intègre deux acquisitions dans la réparation et l'entretien au sein du pôle VC : DAX Poids Lourds, agent réparateur IVECO historique de PAROT VI à Dax dans les Landes, et GMS Interventions, société de réparation et d'entretien VI toutes marques à Fleury-Mérogis dans l'Essonne.

Perspectives

"Dans le contexte de crises multiples que nous connaissons, nos constructeurs restent totalement mobilisés sur la recherche de solutions permettant d'optimiser la production et donc la livraison de véhicules neufs. Même si à ce jour la visibilité reste imparfaite sur les livraisons de véhicules neufs des prochains mois, les volumes attendus et les délais devraient s'améliorer dans les mois à venir. Il est à ce titre important de noter qu'à fin septembre 2022, Ford, principal partenaire du Groupe en volume VN, n'est plus qu'à -0,6% d'immatriculation par rapport à 2021 (dans un marché à -11,8%)", indique le groupe girondin.

Fort de carnets de commandes conséquents, et solidement ancré sur ses activités VO et Services, le Groupe Parot reste confiant sur son niveau d'activité et l'atteinte de ses objectifs de rentabilité pour l'exercice 2022.