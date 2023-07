Groupe Parot : confiant d'atteindre ses objectifs de croissance et de rentabilité en 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Groupe Parot au 1er semestre s'établit à 203,1 millions d'euros (181,8 ME sur le 1er semestre 2022), soit une hausse de +11,7% et de +15,9% en comparable, en tenant compte de la cession le 30 novembre 2022 de la plaque Parot Automotive Centre (concession VP de Châteauroux).

Perspectives

Ce 1er semestre permet au Groupe Parot de rester confiant sur ses perspectives pour la fin de l'année 2023. Les carnets de commandes VN restent solides, même si la dynamique des commandes rend plus difficile la visibilité sur le début de l'année 2024.

Dans la continuité de 2022, le Groupe concentre ses efforts sur la livraison de son carnet de commandes VN et la croissance de ses parts de marché en capitalisant sur la forte dynamique de ses activités VO et Service et sur le maintien de ses taux et niveaux de marge brute.

"Nous confirmons sur ce 2e trimestre notre croissance à deux chiffres, une dynamique certes portée par nos deux pôles d'activité mais en particulier par le pôle Véhicules Commerciaux. Ceci démontre les bienfaits de notre diversification entre voitures et camions. Tenant compte de nos carnets de commandes, et sous réserve que les constructeurs automobiles assurent la production prévue, nous sommes ainsi confiants quant à l'atteinte de nos objectifs de croissance et de rentabilité pour 2023", commente Alexandre PAROT, PDG du Groupe Parot.