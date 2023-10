Groupe Parot : amélioration des comptes

(Boursier.com) — Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires de Groupe Parot est de 203,2 ME, soit une croissance d'activité de +15,9% en comparable.

L'EBITDA ressort à 7,7 ME en hausse de +57%.

Le résultat net est à 1,9 ME vs. 1,5 ME.

Le semestre a permis de confirmer l'amélioration du ratio d'Endettement Financier Net sur l'Ebitda qui s'inscrit en dessous de 4 pour s'établir à 3,7 versus plus de 6,9 il y a 18 mois.