Groupe Open triple son bénéfice

(Boursier.com) — Groupe Open annonce ses comptes 2021, faisant état d'un bénéfice net de 10,2 ME contre 3,4 ME un an avant. Le résultat net des activités poursuivies atteint 10,9 ME contre 5 ME un an plus tôt. Le résultat opérationnel totalise 17,8 ME contre 11,6 ME l'année précédente. Le résultat opérationnel courant ressort à 18,6 ME soit 5,5% de marge, contre 4,3% en 2020. Le chiffre d'affaires était de 336,3 ME contre 296,2 ME.

La structure financière est stable et solide avec une situation de trésorerie de 49,5 millions d'euros, avec une bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement. La trésorerie nette de 29 millions d'euros traduit la solidité financière de Groupe Open.

Pour rappel, New Go, actionnaire de contrôle de Groupe Open, a déposé le 2 février 2022 un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Groupe Open au prix unitaire de 33,50 euros, laquelle sera suivie d'un retrait obligatoire dans la mesure où New Go a franchi le seuil de 90% du capital de Groupe Open le 18 février 2022 puis le seuil de 90% des droits de vote de Groupe Open le 24 février 2022.

Le 2 mars 2022, Groupe Open a procédé au dépôt du projet de note d'information en réponse au projet d'offre publique d'achat simplifiée visant ses actions initiée par la société New Go.

Groupe Open confirme enfin ses ambitions de croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant sur l'année 2022.