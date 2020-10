Groupe Open signe un accord de négociation exclusive avec Neos-SDI

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Groupe Open est entré en négociation exclusive pour une prise de participation majoritaire au capital de la société Neos-SDI, société de conseil et d'ingénierie informatique, spécialiste de l'environnement Microsoft.

Neos-SDI réalise un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros avec un résultat à l'équilibre. La société emploie plus de 180 collaborateurs, répartis sur 4 agences en France (Paris, Lyon, Dijon, Toulouse).

En s'adossant à Groupe Open, Neos-SDI va renforcer son positionnement de leader technologique et accompagner ses clients dans leurs projets IT et plus globalement dans leur transformation digitale.

Neos-SDI déploie son activité sur 4 piliers :

- Définition et mise en oeuvre de la stratégie digitale

- Accompagnement des projets métiers

- Adaptation du système d'information aux évolutions techniques

- Réalisation du maintien en condition opérationnel du système d'information