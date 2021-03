Groupe Open publie un résultat opérationnel courant de 12,7 ME

Crédit photo © Groupe Open

(Boursier.com) — Sur cette année 2020, Groupe Open affiche des indicateurs d'activité en retrait avec un chiffre d'affaires de 296 millions d'euros, en décroissance de 2,5%, dont 3,3% en organique et un résultat opérationnel courant de 12,7 millions d'euros, en décroissance de 16%.

Pour rappel :

- Groupe Open a eu recours à l'activité partielle de mars à juillet 2020. Ce qui a permis de limiter l'impact de la décroissance du chiffre d'affaires sur le résultat opérationnel courant.

- Groupe Open a procédé à l'acquisition en novembre 2020 de la société Neos-SDI, société de conseil et d'ingénierie informatique, spécialiste de l'environnement Microsoft. Cette dernière contribue au chiffre d'affaires 2020 à hauteur de 2,5 millions d'euros.

Impacts directs de la crise sanitaire, la décroissance enregistrée s'explique par la baisse du taux d'occupation et de l'effectif productif interne (3.111 collaborateurs à fin décembre 2020 vs 3.250 à fin décembre 2019 à périmètre constant, hors Neos-SDI).

La structure financière est stable et solide avec une situation de trésorerie de 34,4 millions d'euros. La structure financière se renforce avec une très bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement. La trésorerie nette de 21 millions d'euros traduit la solidité financière de Groupe Open.

La génération de trésorerie 2020 traduit :

- le flux net de trésorerie généré par l'activité, avec une amélioration de la performance sur les créances et encours clients.

- le flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement, avec notamment l'investissement lié au rachat de la société Neos-SDI.

- le flux net de trésorerie lié aux opérations de financement, notamment les frais et remboursements d'emprunts.

Situation 2020

Malgré une activité perturbée par la pandémie, Groupe Open recense quelques faits marquants :

- Une progression significative de la représentation du secteur public dans le chiffre d'affaires 2020, se fixant à 25%, entre le secteur Banque Finance Assurance (30%) et Energie (13%).

Cette forte croissance s'explique par un très bon accompagnement de ce secteur d'activité, illustré par le gain de nouveaux marchés au service de la modernisation des usages des citoyens.

- Avec l'intégration de Neos-SDI, l'expertise Microsoft représente plus de 400 collaborateurs certifiés faisant de Groupe Open un acteur de premier plan sur les solutions collaboratives Microsoft 365 et Modern Workplace.

- Groupe Open confirme la bonne résistance de son activité Agences Digitales & Solutions, à plus de 29 millions d'euros de chiffre d'affaires, en stabilité par rapport à 2019.

- Sur le Cloud, Groupe Open a renforcé son alliance avec ses deux partenaires stratégiques, Microsoft et Amazon Web Services (AWS), via un plan de certifications de ses collaborateurs et de ses Centres de Production. Groupe Open a également acquis le statut Advanced Partner OVHcloud pour certains marchés publics.

- Dans le cadre de son engagement sociétal, Groupe Open a déployé de nouvelles initiatives comme le Mécénat de Compétences, proposant ainsi à ses collaborateurs une plateforme leur permettant de faire don au monde associatif de leur temps et compétences. Par cet engagement solidaire, Groupe Open accompagne ses collaborateurs, cherchant plus de sens à leur parcours professionnel en s'impliquant de façon active dans la solidarité.

Offre Publique d'Achat

Les fondateurs Frédéric Sebag, Laurent Sadoun, Guy Mamou-Mani, Valérie Benvenuto et Montefiore Investment détiennent 72,5% des actions Groupe Open (via New GO).

Le reste du capital est détenu par Amiral Gestion (10,5%) et le public (17%).

Perspectives

Dans un contexte toujours incertain combiné à une faible visibilité, Groupe Open, grâce à ses fondamentaux solides, anticipe une croissance de son chiffre d'affaires comme de son résultat opérationnel courant pour l'année 2021