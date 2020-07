Groupe Open : New Go à plus de 6% du capital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 24 juillet à l'AMF, la société par actions simplifiée New Go, contrôlée par la société Montefiore Investment VSLP, a déclaré avoir franchi en hausse, le 23 juillet, le seuil de 5% du capital de la société Groupe Open. Elle détient 502.698 actions Groupe Open représentant autant de droits de vote, soit 6,22% du capital et 4,66% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Groupe Open hors marché.

Rappelons que les fondateurs de Groupe Open -Frédéric Sebag, Laurent Sadoun, Guy Mamou-Mani et Valérie Benvenuto- et Montefiore Investment ont conclu un protocole d'investissement aux termes duquel les signataires lanceront une offre publique d'achat obligatoire sur les actions Groupe Open. Cette offre est formulée à 15 euros par action. Elle sera lancée via une société créée pour l'OPA : 'New Go', déclarant ici une position de 6,22% du capital.

L'équipe dirigeante de Groupe Open, hors les fondateurs, aura la possibilité d'investir dans New Go, à des conditions cohérentes avec le prix de l'offre .

Cette opération vise à accélérer la transformation de Groupe Open et à réinscrire le groupe dans une dynamique de croissance, en lui permettant de disposer de moyens pour financer les investissements nécessaires à sa transformation.