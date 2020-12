Groupe Open : Les fondateurs, ainsi que Montefiore Investment, se félicitent du résultat positif de l'offre publique

(Boursier.com) — Les fondateurs de Groupe Open, ainsi que Montefiore Investment, se félicitent du résultat positif de l'offre publique déposée par l'intermédiaire de la société New GO visant les actions de la société Groupe Open, publié vendredi 18 décembre par l'Autorité des marchés financiers.

2.198.404 actions Groupe Open ont été apportées à l'Offre, permettant aux membres du concert de détenir 5.794.150 actions Groupe Open représentant 8.328.151 droits de vote, soit 71,71% du capital et 77,08% des droits de vote de Groupe Open.

L'avis de résultat publié aujourd'hui par l'AMF est disponible sur le site internet de l'AMF.

Conformément aux dispositions de l'article 232-4 du règlement général de l'AMF, un communiqué ultérieur de l'AMF précisera le calendrier de réouverture de l'Offre au même prix, soit 15 euros par action, afin de permettre aux actionnaires de Groupe Open qui n'ont pas apporté leurs actions de le faire.

La note d'information de New GO et la note en réponse de Groupe Open, telles que visées par l'AMF le 10 novembre 2020 sous les numéros 20-545 et 20-546 respectivement, ainsi que les documents relatifs aux autres informations de ces sociétés, sont disponibles sur le site internet de l'AMF et sur le site internet de Groupe Open