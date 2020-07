Groupe Open : le CA ressort en baisse de 5,4% à 147,9 ME au S1

(Boursier.com) — Sur ce premier semestre 2020, le chiffre d'affaires de Groupe Open ressort en baisse de 5,4% à 147,9 ME.

Cette décroissance est due principalement à la baisse du taux d'occupation et de l'effectif productif interne (3.180 collaborateurs à fin juin 2020 contre 3 250 à fin décembre 2019), impacts directs de la crise sanitaire.

D'un point de vue commercial, ce semestre a été marqué par le gain d'un nouveau marché public UGAP (Union des Groupements d'Achats Publics) de grande ampleur. Déjà titulaire du précédent contrat de prestations d'Assistance à Maitrise d'oeuvre (AMOE), Groupe Open est de nouveau associé pour répondre aux enjeux de ce marché, désormais étendu aux prestations de Maintenance Applicative.

Perspectives

L'engagement des équipes, la solidité du management, alliés à une organisation efficiente ont permis à Groupe Open d'offrir rapidement une continuité de services à ses clients.

Bien qu'en baisse significative en raison de la crise sanitaire, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre est meilleur qu'attendu.

Pour autant, la prudence reste de mise dans un environnement sanitaire et économique à visibilité réduite. Dans ce contexte, Groupe Open anticipe pour l'année 2020 un chiffre d'affaires en décroissance d'environ 5% et un résultat opérationnel courant entre 3% et 4%.

Les résultats du 1er semestre 2020 seront publiés le mercredi 9 septembre 2020 après bourse.