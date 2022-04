Groupe Open : la procédure de retrait obligatoire débutera le 21 avril

(Boursier.com) — New GO a déposé auprès de l'AMF son projet de retrait obligatoire visant les actions Groupe Open. Le montant de l'indemnisation est fixé à 33,5 euros par action.

En effet, New GO détient, à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société, qui s'est déroulée du 31 mars au 13 avril 2022 (inclus), 7.749.816 actions Groupe Open représentant autant de droits de vote, soit 95,92% du capital et au moins 95,31% des droits de vote de la société.

Le retrait obligatoire sera mis en oeuvre le 21 avril, et portera sur les 310.785 actions Groupe Open non détenues par New GO à la date de clôture de l'offre.

La suspension de la cotation des actions Groupe Open est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.