Groupe Open flambe, la reprise est plus rapide que prévue

Crédit photo © Open

(Boursier.com) — Groupe Open s'envole de près de 10% à 10,4 euros après son point intermédiaire rassurant. La société informatique a réalisé sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 147,9 ME, en baisse de 5,4%, avec le repli du taux d'occupation et de l'effectif productif interne, impacts directs de la crise sanitaire. Prudent dans un environnement sanitaire et économique à visibilité réduite, le management anticipe pour l'année 2020 un chiffre d'affaires en décroissance d'environ 5% et un résultat opérationnel courant entre 3% et 4%. Des niveaux toutefois supérieurs à ce qui était craint il y a quelques semaines par la direction.

Le discours du management a été progressivement plus positif au cours de la phase de reprise mais le T2 et les guidances surprennent tout de même positivement, note Portzamparc. Le groupe peut notamment compter sur son 'mix sectoriel' favorable (croissance du secteur public, peu d'exposition auto et aéro...). La maison de bourse relève ainsi ses prévisions et porte son cours cible de 11,3 à 12,6 euros ('achat').

Oddo BHF a de son côté rehaussé sa recommandation à l''achat' en visant un cours de 12 euros.