Groupe Open : du nouveau au Conseil d'Administration

Groupe Open : du nouveau au Conseil d'Administration









Crédit photo © Groupe Open

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Groupe Open a décidé de proposer la nomination de deux nouveaux administrateurs : Michele Benzeno, administratrice indépendante et Daniel Elalouf, en tant que représentant de New GO.

Ces nominations devront être approuvées lors de l'Assemblée générale de Groupe Open qui se tiendra le 19 mai prochain.

Nous nous réjouissons de cette proposition de nomination de Michele et Daniel qui apporteront à Groupe Open leurs expériences et expertises de grande qualité , déclarent Frédéric Sebag et Guy Mamou-Mani, co-Présidents de Groupe Open.

Rappelons que sont également membres du Conseil d'Administration : Frédéric Sebag et Guy Mamou-Mani (co-Présidents), Valérie Benvenuto (Directeur Général, Opérations & Finance), Laurent Sadoun (co-fondateur Entrepreneur du Numérique), Jessica Ifker-Delpirou (Directrice générale Made.com - administratrice indépendante), Souad Hibatallah (administratrice représentante des salariés), et Dominique Malige (ancien directeur des systèmes d'informations du Groupe Lafarge - administrateur indépendant).

En séance, l'action Groupe Open est stable à 15 euros.