Groupe Open : des fonds gérés par Financière de l'Echiquier sous les 5% de DDV

Groupe Open : des fonds gérés par Financière de l'Echiquier sous les 5% de DDV









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 21 juillet à l'AMF, la société Financière de l'Echiquier, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 20 juillet, le seuil de 5% des droits de vote de la société Groupe Open. Elle détient, pour le compte de ces fonds, 519.800 actions Groupe Open représentant autant de droits de vote, soit 6,07% du capital et 4,82% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Groupe Open sur le marché.

Offre à 15 euros

Rappelons que les fondateurs de Groupe Open -Frédéric Sebag, Laurent Sadoun, Guy Mamou-Mani et Valérie Benvenuto- et Montefiore Investment ont conclu un protocole d'investissement aux termes duquel les signataires lanceront une offre publique d'achat obligatoire sur les actions Groupe Open. Cette offre formulée à 15 euros par action sera lancée via une société créée pour l'OPA : 'New Go'. L'équipe dirigeante de Groupe Open, hors les fondateurs, se verra offrir l'opportunité d'investir dans New Go, à des conditions cohérentes avec le prix de l'offre .

L'opération vise à accélérer la transformation de Groupe Open et réinscrire le groupe dans une dynamique de croissance, en lui permettant de disposer des moyens pour financer les investissements nécessaires à cette transformation. Ces moyens financiers doivent permettre à Groupe Open de réaliser des acquisitions dilutives à court terme avec un objectif de création de valeur dans un horizon de 4 à 5 ans.

Le marché accueille la nouvelle de l'opération financière en venant se caler au niveau du prix de l'offre. En clôture, l'action Groupe Open gagne 38,95% à 14,84 euros.