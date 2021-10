Groupe Open : bondit après les annonces, analyste en soutien

(Boursier.com) — Groupe Open s'adjuge près de 10% à 21,8 euros en fin de matinée, dopé par la confirmation de ses objectifs annuels et l'annonce d'une croissance de son chiffre d'affaires de 13% au troisième trimestre, dont +7,9% organique.

Pour Oddo BHF, cette publication est positive, les indicateurs clés sont encourageants, et confirment que le groupe s'inscrit dans un cycle particulièrement dynamique. Si le broker admet que plusieurs défis seront à relever (en particulier sur les recrutements), et qu'une partie de l'écart de valorisation est justifiée par la liquidité du titre, celle-ci est attractive (5x l'EBIT 2022e) et suggère un potentiel de revalorisation important. Celui-ci pourrait prendre la forme d'une seconde offre des fondateurs sur le solde du capital (à l'instar de Devoteam), d'une cession à un acteur sectoriel ou un fonds, d'un rattrapage, sur des multiples sectoriels qui se sont fortement appréciés depuis le premier janvier (environ 50% de décote).

Concernant les scénarios de rachat, et sur la base de l'opération réalisée sur SQLI (9x l'EBIT), l'analyste imagine qu'une prime d'au moins 30% sera exigée par les actionnaires minoritaires. Dans ce contexte, il rehausse à 'surperformer' sa recommandation sur le dossier et porte son objectif de 20 à 25 euros.