Groupe Open : 72,2% du capital apportés à l'offre

(Boursier.com) — À la clôture de l'Offre réouverte, les fondateurs de Groupe Open, en association avec Montefiore détiennent, de concert, 72,2% du capital et 78% des droits de vote de Groupe Open.

Par ailleurs, au plus tard le 24 février 2021, les fondateurs cèderont à New GO une partie de leurs actions Groupe Open, soit 622.640 actions et les membres du groupe familial Sadoun cèderont la totalité des actions Groupe Open qu'ils détiennent, soit 100.000 actions, et ce, au prix de l'Offre de 15 Euros par action.

Le solde des actions Groupe Open détenues par les fondateurs, leur holding personnelle et les membres des groupes familiaux Sebag et Mamou-Mani, soit 2.370.408 actions Groupe Open, sera apporté en nature à New GO sur la base du prix de l'Offre de 15 Euros par action.