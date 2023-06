Groupe OKwind : une bonne nouvelle ?

(Boursier.com) — Groupe OKwind recule de 1,1% à 25,40 euros, alors que le spécialiste de la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d'énergie renouvelable dédiés à l'autoconsommation a annoncé la signature d'un accord de collaboration technique, commercial et financier avec OSMOSUN, acteur français du traitement de l'eau, spécialisé dans les solutions de dessalement bas carbone alimentées par énergie solaire.

OSMOSUN est l'unique acteur mondial capable de produire de l'eau potable par un procédé breveté d'osmose inverse alimenté directement par énergie solaire photovoltaïque sans batterie et tout en limitant l'impact du rejet de saumures.

Cet accord de collaboration vise à mettre au point une offre couplant les solutions de production et de consommation d'énergie verte en circuit court de Groupe OKwind et la technologie de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre alimentée par énergie solaire d'OSMOSUN.

Groupe OKwind ne détient aucune action de la Société OSMOSUN, à la date d'approbation de son Document d'Enregistrement. 750 obligations convertibles détenues par Groupe Okwind ont vocation à être automatiquement converties en actions nouvelles dans le cadre de l'offre qui sera lancée par la Société OSMOSUN lors de son introduction en bourse, étant précisé par ailleurs que Groupe OKwind s'est également engagé à souscrire des actions nouvelles additionnelles à cette occasion à hauteur d'un prix de souscription global de 750.000 euros.

Il est indiqué également que Groupe OKwind rentre au Conseil d'administration d'OSMOSUN, représenté par Louis Maurice.

Portzamparc parle d'une "bonne nouvelle, avec des synergies intéressantes". Le bilan solide du groupe lui permet d'accompagner OSMOSUN sur un marché à fort potentiel... De quoi viser un cours de 30 euros en restant à l'achat sur le dossier.