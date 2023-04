Groupe OKwind : Succès de l'opération de cession par un groupe d'actionnaires historiques d'environ 490.000 actions, soit 6% du capital

(Boursier.com) — Le Groupe OKwind, spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d'énergie dédiés à l'autoconsommation, annonce avoir été informé par un groupe d'actionnaires historiques de la réalisation de la cession de 493.945 actions Groupe OKwind au prix de 18,20 euros par action, représentant 6% du capital, à des investisseurs institutionnels par voie de placement privé et à des particuliers en France via une offre au public sur la plateforme PrimaryBid.