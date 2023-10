Groupe OKwind s'envole après les annonces, un analyste voit plus haut !

(Boursier.com) — OKwind grimpe de 6% ce mardi à 18,75 euros, alors qu'au cours du premier semestre 2023, le groupe a connu une période de forte activité. Le chiffre d'affaires semestriel a ainsi atteint 37,5 ME, soit une augmentation de +178% par rapport au 30 juin 2022 et se répartit de la manière suivante :

- 89% du chiffre d'affaires réalisé auprès du 'BtoB' : 33,5 ME, en progression de +190%,

- 11% du chiffre d'affaires réalisé auprès du 'BtoC' : 4 ME, en progression de +107%.

Au cours du premier semestre 2023, le groupe maîtrise ses coûts dans un contexte inflationniste et d'hypercroissance. Les charges de personnel progressent suite à la structuration des équipes pour accompagner la phase d'hypercroissance de la Société. Groupe OKwind compte désormais 200 salariés contre 139 un an plus tôt.

Les autres charges d'exploitation s'élèvent à 7,2 ME, vs. 3,8 ME au S1 2022, conséquence de la forte hausse de l'activité de Groupe OKwind et concernent principalement des frais de sous-traitance, de locations de matériel ou encore de transport.

Après prise en compte de ces éléments, l'EBITDA au 30 juin 2023 s'améliore nettement et s'établit à 4,7 ME. Le taux d'EBITDA du premier semestre 2023 atteint 12,5%, soit un niveau supérieur à l'objectif 2023 d'un taux supérieur à 12%.

Au 30 juin 2023, la position de trésorerie du Groupe s'élevait à 9,3 ME, contre 13,9 ME au 31 décembre 2022. Cette évolution s'explique par :

- le renforcement du BFR alors que la société se trouve dans une phase d'hypercroissance ;

- la poursuite des investissements en 'R&D' pour accroître le leadership technologique ;

- Investissement dans Osmosun par le biais d'Obligations Convertibles pour un montant de 0,75 ME.

Activité commerciale du 3ème trimestre 2023

Les prises de commandes fermes enregistrées depuis le 1er janvier de l'exercice en cours, consolidées à fin septembre 2023 sont en très forte hausse et s'élèvent à 60,3 ME, comparé à 47,3 ME en septembre 2022 (+27,5%). En conséquence, le carnet de commandes au 30 septembre 2023 s'établit à 45,9 ME par rapport à 30,6 ME au 30 septembre 2022.

Au 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires progresse de +145% et atteint 55,3 ME, contre 22,5 ME un an plus tôt.

Stratégie de développement et perspectives

Groupe OKwind maintient une solide dynamique commerciale et démontre sa capacité à gérer cette phase d'hypercroissance tout en améliorant son profil de rentabilité.

La société a ainsi accéléré son développement sur l'ensemble de ses verticales et posé les bases de sa croissance future en diversifiant son offre au sein de nouveaux marchés porteurs comme l'agrivoltaïsme et l'eau-assainissement.

Fort d'un business model robuste et d'un carnet de commandes en pleine expansion, Groupe OKwind confirme l'ensemble de ses objectifs financiers à horizon 2023 et 2026.

"À la suite de cette publication, nous révisons légèrement à la hausse nos anticipations d'EBITDA 2023-2026" commente Portzamparc. "Après mise à jour des paramètres de marché, nous relevons notre objectif de cours de 30 à 31,7 euros et réitérons notre recommandation 'Acheter'" conclut l'analyste.