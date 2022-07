Groupe OKwind : introduction à 10,81 euros, en bas de fourchette

(Boursier.com) — Groupe OKwind annonce le succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris.

Le Conseil d'administration a fixé le prix de l'offre à 10,81 euros par action, sur la borne inférieure de la fourchette indicative de prix de l'offre.

L'offre est constituée de l'émission de 1.726.656 actions ordinaires nouvelles, dont 140.709 actions par compensation de créances, et la cession de 139.879 actions existantes pour un montant d'environ 1,5 million d'euros par certains actionnaires historiques (actionnaires cédants) dans le cadre de l'exercice partiel de la clause d'extension.

Sur la base du prix de l'offre et de l'émission de 1.726.656 actions nouvelles, la capitalisation boursière s'élève à environ 89 ME.

En cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, un maximum de 37.000 actions ordinaires nouvelles pourra être offertes. La date limite d'exercice de l'option de surallocation est fixée, selon le calendrier indicatif, au 4 août 2022.

Au total, 1.764.987 actions ordinaires ont été allouées dans le cadre du placement global (hors exercice de l'option de surallocation), représentant environ 19 ME, soit 93% du nombre total de titres alloués.

En outre, 138.548 actions ordinaires ont été allouées dans le cadre de l'offre à prix ouvert, représentant environ 1,5 ME, soit 7% du nombre total de titres alloués, qui seront intégralement servis.

La négociation des actions sur le marché d'Euronext Growth à Paris débutera le 8 juillet, sous le code ISIN FR0013439627 et le mnémonique ALOKW.

Le produit brut de l'émission s'élèvera à environ 18,6 ME pour la société (dont environ 1,5 ME par compensation de créances). Le produit brut issu de la cession des 139.879 Actions Cédées dans le cadre de l'exercice de la Clause d'Extension s'élèvera à environ 1,5 ME pour les Actionnaires cédants. La société ne recevra aucun produit de la cession des Actions Cédées.

Le produit net de l'Offre s'élève à environ 16,4 ME (hors exercice de l'Option de Surallocation).

Le règlement-livraison de l'offre est prévu le 7 juillet.

Le flottant représentera environ 21,04% du capital social de la société post-Offre et pourra être porté à environ 21,4% du capital social de la société, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.