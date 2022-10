Groupe OKwind : bonne dynamique commerciale

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel 2022 de Groupe OKwind s'établit à 13,5 millions d'euros, en augmentation de +42% par rapport au 1er semestre 2021. Il se répartit de la manière suivante :

- 86% du chiffre d'affaires réalisé auprès du BtoB : 11,6 ME, en progression de +33%,

- 14% du chiffre d'affaires réalisé auprès du BtoC : 1,9 ME, en très forte hausse, +127%.

A 30 juin, l'Ebitda est proche de l'équilibre à -102 kE (-208 kE en juin 2021). Le taux d'Ebitda (-0,8%), s'améliore nettement par rapport au premier semestre 2021 (-2,2%), tout en intégrant la mise en place d'une politique de stockage maîtrisée afin d'anticiper la montée en charge de l'activité historiquement plus élevée au second semestre, saisonnalité qui devrait toutefois s'estomper en 2023.

Le résultat net est une perte de -854 kE (-595 kE un an plus tôt).

Au 30 juin 2022, la position de trésorerie du Groupe s'élevait à 6,4 ME (1,3 ME au 30 juin 2021). Depuis, les ressources financières de la société ont été renforcées à hauteur de 20,5 ME grâce au succès de l'introduction en bourse réalisée en juillet 2022 et de l'émission d'une obligation convertible de 3 ME au profit de Sofiprotéol.

Activité commerciale du 3e trimestre

Les prises de commandes fermes enregistrées depuis le 1er janvier de l'exercice en cours, consolidées à fin septembre 2022 sont en très forte hausse et s'élèvent à 47,3 ME (17,6 ME en septembre 2021 ; +145%). En conséquence, le carnet de commandes au 30 septembre s'établit à 30,6 ME (6,4 ME au 30 septembre 2021).

Au 30 septembre, le chiffre d'affaires progresse de +70% et atteint 22,5 ME (13,2 ME un an plus tôt).

Perspectives

Groupe OKwind confirme ses objectifs à court et moyen termes, avec un chiffre d'affaires de 35 ME et un taux d'Ebitda consolidé d'environ 10% pour l'exercice 2022. Pour l'exercice 2026, le chiffre d'affaires est attendu à 175 ME avec un taux d'Ebitda consolidé d'environ 20%.

Louis Maurice, Fondateur et Président de Groupe OKwind, déclare : "Dans ce contexte porteur, la forte visibilité que nous offrent nos prises de commandes et notre carnet de commandes nous permettront d'atteindre nos objectifs 2022 tout en poursuivant avec confiance le déploiement de notre plan de développement pour atteindre nos objectifs à horizon 2026".