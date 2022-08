Groupe OKwind annonce un partenariat avec Sofiprotéol pour accélérer son développement

(Boursier.com) — Le Groupe OKwind, spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération d'énergie dédiés à l'autoconsommation, s'associe à Sofiprotéol, société de financement de la filière des huiles et des protéines végétales, pour accélérer son développement via l'émission d'obligations convertibles en actions d'un montant de 3 millions d'euros.

Depuis sa création, Groupe OKwind apporte une réponse immédiate à l'urgence énergétique et environnementale en limitant le recours aux énergies fossiles malgré des besoins croissants. Groupe OKwind propose une solution décarbonée à base d'énergie solaire, permettant à ses clients (exploitations agricoles, collectivités territoriales, industriels et particuliers) de produire et consommer leur propre énergie renouvelable.

Cette solution intègre la combinaison de deux savoir-faire complémentaires : la génération d'énergie solaire, grâce à des trackers photovoltaïques connectés et performants et le management de l'énergie qui assure une production et une consommation d'énergie optimisées. De plus, le modèle de production destinée à l'autoconsommation garantit une stabilité du coût de l'électricité pendant 30 ans, soit une véritable valeur ajoutée dans le contexte inflationniste actuel.

Acteur de référence dans l'autoconsommation d'énergie renouvelable, Groupe OKwind bénéficie d'une croissance soutenue grâce à la qualité de ses solutions, à un potentiel de marché exponentiel et à des innovations de rupture (trackers solaires bi-axes et bi-faces, solutions de management de l'énergie, algorithmes d'intelligence artificielle, ...).

Fort de ces atouts, Groupe OKwind entend désormais accélérer le déploiement de ses solutions en France comme à l'international. Pour accompagner cette nouvelle phase de croissance, la conclusion de ce partenariat avec Sofiprotéol vient renforcer une levée de fonds de 20,5 millions d'euros réalisée dans le cadre de l'introduction en Bourse de Groupe OKwind sur Euronext Growth en juillet 2022.

Grâce à cet accord et aux ressources financières complémentaires apportées par Sofiprotéol, Groupe OKwind va accélérer le déploiement d'une source d'énergie bas carbone et compétitive, notamment au sein des exploitations agricoles, renforçant ainsi son action en faveur de la transition énergétique et son accompagnement du monde agricole, en lien avec la Raison d'Être de son partenaire, "Servir la Terre".