Groupe Ober : résultat net de -0,4 ME

Groupe Ober : résultat net de -0,4 ME









(Boursier.com) — Ober réalise au premier semestre un chiffre d'affaires de 12,9 ME en repli de 34% par rapport au premier semestre 2019.

Après un premier trimestre déjà impacté, le deuxième trimestre a été plus lourdement touché par les conséquences de la pandémie de la Covid-19.

L'activité a atteint un point bas en avril et mai, pour ensuite redémarrer progressivement en juin avec la levée des mesures de restriction et la reprise progressive des chantiers.

Le résultat d'exploitation du Groupe recule de 2,2 ME par rapport au premier semestre 2019 pour s'établir à -1 ME au 30 juin 2020.

Le résultat net consolidé s'établit à -0,7 ME, en retrait de 1,2 ME par rapport à l'année précédente. Il tient compte, en particulier, d'un résultat exceptionnel de 0,8 ME lié à une plus-value réalisée lors de la levée d'option d'un leasing portant sur une partie de l'actif immobilier du Groupe à Saint Ouen.

Après déduction de la part revenant aux intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe ressort à -0,4 ME contre 0,5 ME au premier semestre 2019.