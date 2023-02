Groupe LDLC : signature d'un protocole d'accord en vue d'acquérir 100% de la société A.C.T.I. MAC et de sa filiale O.S.I Nx

(Boursier.com) — Faisant suite au communiqué du 1er décembre 2022, le Groupe LDLC annonce ce jour, la signature d'un protocole d'accord, sous conditions suspensives, en vue d'acquérir 100% du capital et des droits de vote de la société A.C.T.I. MAC et de sa filiale O.S.I Nx (le " Groupe A.C.T.I. MAC ").

Dans ce cadre et sous réserve de la levée des conditions suspensives, la réalisation définitive de l'acquisition devrait intervenir, au plus tard, début avril 2023. Cette acquisition serait financée exclusivement par voie d'endettement bancaire. L'opération permettra notamment de renforcer le pôle BtoB du Groupe LDLC. Pour rappel, le Groupe A.C.T.I. MAC dispose de 5 agences dont 3 boutiques Apple Premium Reseller sur le territoire français. Il propose également une offre complète de service à destination des professionnels. Riche, d'une soixantaine de collaborateurs, le groupe A.C.T.I. MAC a réalisé, sur son dernier exercice clos, un chiffre d'affaires d'environ 42 ME.

Prochain communiqué : Le 27 avril 2023 après Bourse, chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2022-2023.