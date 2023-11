Groupe LDC : organise une visioconférence avec ses actionnaires individuels

(Boursier.com) — Le Groupe LDC organise une visioconférence à destination des actionnaires individuels, le mardi 12 décembre à 17h45. Cette visioconférence sera l'occasion de présenter la stratégie de développement du Groupe LDC et de permettre aux actionnaires individuels actuels ou futurs d'échanger avec Philippe Gélin (Président du Directoire) et Laurent Raimbault (Directeur Administratif et Financier Groupe).

Pour participer à cette visioconférence, les actionnaires doivent s'inscrire avant le mardi 12 décembre. Les informations de connexion à la visioconférence seront fournies aux participants inscrits avant l'événement.