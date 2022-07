Groupe JAJ : solide croissance au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le 1er trimestre 2022-2023 de Groupe JAJ fait apparaître un chiffre d'affaires de 3,97 ME soit une croissance de +59,5% (+1,48 ME) versus N-1 alors que le marché du textile en Europe reste toujours atone, avec un mois de juin particulièrement dégradé (-7% sur le marché de l'habillement en France vs 2021) et des soldes en fort retrait (-10%) par rapport aux années précédentes.

Non seulement cette croissance de près de 60% est exceptionnelle mais de surcroît la marge sur coût variable augmente de +8,6 points par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent. Ceci s'explique principalement par l'intégration de la marque Rivieras au sein de Groupe JAJ, depuis le 1er octobre. L'intégration de la licence Rivieras, marque orientée plein été, sur un scope mondial, a un effet extrêmement positif pour Groupe JAJ. Rivieras va en effet permettre à Groupe JAJ de réduire sa dépendance vis à vis de Schott d'un point de vue saisonnier (principalement orienté sur la saison Automne/Hiver) et géographique (exploitation exclusivement sur le territoire européen). Le potentiel de la marque rivieras est très important. Ce nouveau contrat de licence donne à Groupe JAJ accès à de nouveaux marchés en croissance, notamment l'ensemble des marchés asiatiques (Chine, Japon, Corée), américain et sud-américain (Etats-Unis, Mexique, Caraibes...) ainsi que la péninsule arabique.

Perspectives

Rivieras représente un formidable relais de croissance et de profitabilité pour le Groupe JAJ. Plusieurs accords de distribution sur plusieurs continents viennent d'être récemment signés et seront effectifs sur l'année 2023.

Groupe JAJ reste très prudent compte tenu du contexte géopolitique international, de la crise sanitaire internationale et des conséquences économiques chez ses revendeurs et sur le pouvoir d'achat des consommateurs européens.

Malgré le contexte, le groupe reste optimistes sur l'exercice 22/23, le carnet de commande Automne/Hiver à venir de Schott affichant une très forte croissance de +30%.

Les investissements pour moderniser et adapter les webstores (Schott et Rivieras) aux dernières technologies vont se poursuivre car ils sont essentiels et nécessaires. "Nos webstores sont plus que jamais l'axe de développement principal et prioritaire ainsi que le renforcement de nos partenariats avec les revendeurs majeurs du web, les indépendants et les Grands Magasins", commente Groupe JAJ.