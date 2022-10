(Boursier.com) — Le 1er semestre 2022-2023 de Groupe JAJ fait apparaître un chiffre d'affaires de 14,50 millions d'euros, en croissance de +39,4% (soit environ +4,1 ME) alors que le marché du textile en Europe reste toujours atone, avec un marché de l'habillement, en France notamment, toujours en recul de plus de 7% sur les 9 premiers mois de l'année par rapport à 2019, année de référence pré-Covid.

Cette forte croissance de +39,4% est exceptionnelle car Groupe JAJ surperforme avec une croissance à deux chiffres au sein d'un marché en constante décroissance depuis 15 ans. De plus, ce dynamisme commercial est à comparer au 1er semestre 2021-2022 qui était déjà en croissance de +21,9% versus le 1er semestre 2020-2021. Il s'agit donc d'une croissance à 2 chiffres sur une croissance à 2 chiffre antérieure.

Cette croissance s'explique essentiellement par la forte attractivité de la marque Schott et un travail mené de front au niveau marketing, commercial et produit. Cette croissance est également due à l'intégration de la marque Rivieras au sein de Groupe JAJ au 1er octobre 2021. L'intégration de la licence Rivieras, marque orientée plein été, sur un scope mondial, a un effet extrêmement positif pour Groupe JAJ, notamment durant le 1er trimestre de l'exercice (avril-juin). Le potentiel de la marque Rivieras est très important.

Groupe JAJ reste toutefois très prudent compte tenu du contexte géopolitique international, de la crise sanitaire qui perdure, des mouvements sociaux éventuels à venir cet hiver et des conséquences économiques chez les revendeurs et sur le pouvoir d'achat des consommateurs européens.

Malgré le contexte, Groupe JAJ reste optimiste sur l'exercice 22/23.

Les investissements pour moderniser et adapter ses webstores (Schott et Rivieras) aux dernières technologies vont se poursuivre car ils sont essentiels et nécessaires.

La mise en place d'un plan d'éco-conception permettra progressivement d'augmenter la part de produits à faible impact environnemental tout en prenant en compte les aspects sociaux et financiers. Ce développement porte sur des actions distinctes et conjointes applicables aux 2 marques sous licence, mais visant un même objectif : un développement responsable.