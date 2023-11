Groupe JAJ publie un chiffre d'affaires de 13.551 KE au S1

(Boursier.com) — Le premier semestre 2023-2024 de Groupe JAJ fait apparaître un chiffre d'affaires de 13.551 KE, en décroissance de 6,6% (soit environ -955 KE), en comparaison au premier semestre 2022-2023 qui avait été caractérisé par une très forte croissance (+39,4% versus l'exercice 2021-2022).

Cette décroissance de -6,6% est en ligne avec celle observée sur l'ensemble du marché du textile en Europe, avec un marché de l'habillement, en France notamment, toujours en recul de plus de 6,9% sur les 9 premiers mois de l'année par rapport à 2019, année de référence pré-Covid.

"Nous avons souffert d'une météo exceptionnellement chaude et tout particulièrement durant le mois de septembre. En effet, septembre 2023 a été le mois le plus chaud jamais mesuré en Europe" commente la direction. "A cela s'ajoute une priorisation dans les dépenses des ménages, liées à une inflation toujours présente, dont souffre particulièrement le secteur de l'habillement. Notons cependant quelques belles croissances en Scandinavie : +196%, en Grèce : +26%, en Italie : +23% et en France : +7%."

"Nos webstores et market places affichent une forte croissance de +14% pour SCHOTT sur le semestre et +10% pour RIVIERAS toujours sur le premier semestre malgré un fort ralentissement des ventes en ligne sur le secteur de l'habillement.

Nos boutiques continuent à croître sur ce premier semestre : +4% au total, soulignons la très belle progression de notre outlet situé à Talange, proche de Metz qui croît de +22% et de notre boutique située à Paris, en plein Marais, rue Debelleyme, qui croît de +6%".

La marque Schott allie une combinaison unique d'héritage et de modernité avec un rapport qualité/prix attractif et une clientèle hétérogène quelque soit la catégorie sociale et les tranches d'âges.

Rivieras, avec son ADN unique, séduit une clientèle locale et internationale, véhiculant les valeurs de la french riviera durant la période estivale.

"Groupe JAJ reste toutefois prudent compte tenu d'une météo aux températures toujours en dehors des normes de saison sur octobre, un contexte géopolitique international tendu, de la situation sociale en France et des conséquences économiques chez nos revendeurs et sur le pouvoir d'achat des consommateurs européens" poursuit la direction.

"Les investissements pour moderniser et adapter nos webstores (SCHOTT et RIVIERAS) aux dernières technologies vont se poursuivre car ils sont essentiels et nécessaires. Nos webstores Schott et Rivieras sont plus que jamais l'axe de développement principal et prioritaire ainsi que le renforcement de nos partenariats avec les revendeurs majeurs du web, les indépendants et les Grands Magasins".

Par ailleurs, conscient des enjeux climatiques et environnementaux et face à un cadre législatif de plus en plus strict, Groupe JAJ a décidé d'initier une démarche RSE et d'en intégrer ses principes au centre de sa stratégie et de ses pratiques. Cette stratégie s'appuiera sur le référentiel de la norme ISO 26000 définie par l'AFNOR, organisme qui accompagnera le Groupe JAJ pour aboutir à terme à une certification ISO 26000, Label Engagé RSE.

Les actions déjà inscrites au calendrier sont la mise en application de la Loi Agec, à travers la création d'une plateforme dédiée à l'information du consommateur, la réduction des emballages plastiques et la prise en compte de leur recyclabilité.

Enfin la mise en place d'un plan d'éco-conception permettra progressivement d'augmenter la part de produits à faible impact environnemental tout en prenant en compte les aspects sociaux et financiers.

Ce développement porte sur des actions distinctes et conjointes applicables aux 2 marques sous licence, mais visant un même objectif : un développement durable.