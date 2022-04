Groupe JAJ : nette croissance des ventes par rapport à l'exercice 2019/2020

(Boursier.com) — Au 4e trimestre, Groupe JAJ affiche une croissance de +22,4% à 4,8 millions d'euros. Cette croissance s'explique par le succès rencontré par la collection Hiver 21/22 et le carnet de commande la saison printemps/été 22 en croissance.

La croissance de l'exercice 21/22 s'élève à +25,2% à 24,15 ME (19,28 ME sur l'exercice 20/21) et à plus de 20% par rapport à l'exercice 2019/2020, avant la crise sanitaire. Cette évolution intervient alors que le marché de l'habillement reste en souffrance et affiche une décroissance de plus de 8% par rapport à 2019.

Bonne tendance

Malgré le contexte avec encore des incertitudes notamment liées au Covid et à la propagation exponentielle du variant Omicron, au transport de marchandises et à l'évolution des prix des matières premières, Groupe JAJ reste optimiste compte tenu du succès de la saison Automne/Hiver, quel que soit le canal de distribution (magasins indépendants, grands magasins, revendeurs web, webtore et magasins Schott...).

De plus, le carnet de commande de la saison prochaine l'Automne-Hiver 22/23 affiche une forte croissance de plus de 30%.

Les investissements pour moderniser et adapter le webstore aux dernières technologies vont se poursuivre car ils sont essentiels et nécessaires. "Notre webstore est plus que jamais l'axe de développement principal et prioritaire ainsi que le renforcement de nos partenariats avec les revendeurs majeurs du web et la consolidation de notre présence en Grands Magasins (Galerie Lafayette, Bon Marché, Printemps, Citadium, Corte Inglés, Rinasciente...)", indique Groupe JAJ.

Un renforcement des actions Marketing est prévu également avec de nombreuses collaborations prestigieuses à venir sur l'exercice prochain. La marque Schott, alliant authenticité et modernité, reste une marque iconique, référente et dynamique sur le marché avec une forte identité, permettant à Groupe JAJ d'être moins exposé aux divers et nombreux aléas du marché.

Accord de licence avec Rivieras

Groupe JAJ vient de signer un accord de licence mondiale exclusif avec la marque Rivieras sur les catégories chaussure et textile, ainsi que la gestion du webstore, dont Groupe JAJ était jusque-là uniquement le distributeur exclusif sur certains marchés européens. Désormais, Groupe JAJ aura la responsabilité des collections et de la distribution de la marque au niveau mondial. Pour la première fois, Groupe JAJ aura donc une véritable dimension internationale, contrairement à la licence Schott qui est exclusivement européenne.

Des accords de partenariats viennent d'être signés avec des marchés référents et en forte croissance telle que la Chine, les Etats-Unis ou encore le Japon et l'Australie pour une distribution qui démarrera à partir de la saison Printemps/Eté 2023. Ce choix stratégique est porté par la forte connaissance de la marque et de son potentiel.

Cette licence générera davantage de revenus, et permettra d'équilibrer la saisonnalité de l'activité de Groupe JAJ, compte tenu de la spécificité de Rivieras en tant que marque de plein été, comparé à Schott où 2/3 du chiffre d'affaires est réalisé durant l'hiver.