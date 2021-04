Groupe JAJ : merci le webstore !

(Boursier.com) — A 3,93 millions d'euros, le 4e trimestre de Groupe JAJ affiche une croissance de +4,3%. Cette croissance s'explique par le succès rencontré par la collection Hiver 20/21 et par de nouveaux "Hit" produit notamment les doudounes Utah et Max. Celle-ci a néanmoins été fortement limitée en cette fin d'exercice par la fermeture mi-mars des commerces non essentiels, qui a freiné fortement et subitement la livraison et la facturation des marchandises de Printemps/Eté.

La baisse de CA des 12 mois de l'exercice 20/21 se limite à une décroissance de -3,8%, à 19,3 ME, malgré de nombreux mois de fermeture dû au confinement.

La marge sur coûts variables est en forte hausse, +4,6 points supérieure à celle de l'exercice antérieur, notamment compte tenu du développement du webstore. En effet, malgré la crise du coronavirus, le webstore affiche une croissance de 17% sur l'exercice 20/21, portée notamment par des investissements engagés durant l'exercice précédent. Notre objectif est que les ventes de notre webstore atteignent 5 ME à horizon 3 ans. Notre site internet est notre principale boutique génératrice de chiffre d'affaires et de rentabilité et représente environ 9% du CA global actuellement , précise le management.