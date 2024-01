Groupe JAJ : les ventes à 9 mois perturbées par la météo

(Boursier.com) — Les 9 premiers mois de l'exercice 2023-2024 de Groupe JAJ font apparaître un chiffre d'affaires de 22,91 millions d'euros, en décroissance de -11,3% (soit environ -2,92 ME), en comparaison aux 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023 qui avaient été caractérisés par une très forte croissance (+33,6% versus l'exercice 2021-2022).

"Nous avons souffert d'une météo exceptionnellement chaude et tout particulièrement durant les mois de septembre et d'octobre. En effet, septembre et octobre 2023 ont été les mois les plus chaud jamais mesurés en Europe. A cela s'ajoute une priorisation dans les dépenses des ménages, liées à une inflation toujours présente, dont souffre particulièrement le secteur de l'habillement", explique le groupe.

Groupe JAJ reste toutefois confiant dans l'avenir, mais également prudent, compte tenu d'une météo aux températures toujours en dehors des normes de saison, un contexte géopolitique international tendu, de la situation sociale en France et des conséquences économiques chez ses revendeurs et sur le pouvoir d'achat des consommateurs européens.

Les investissements pour moderniser et adapter les webstores (Schott et Rivieras) aux dernières technologies vont se poursuivre car ils sont essentiels et nécessaires. Ces webstores sont, plus que jamais, l'axe de développement principal et prioritaire ainsi que le renforcement des partenariats de Groupe JAJ avec les revendeurs majeurs du web, les indépendants et les Grands Magasins.

Groupe JAJ a décidé d'initier une démarche RSE et d'en intégrer ses principes au centre de sa stratégie et de ses pratiques. Cette stratégie s'appuiera sur le référentiel de la norme ISO 26000 définie par l'Afnor, organisme qui accompagnera le Groupe JAJ pour aboutir à terme à une certification ISO 26000, Label Engagé RSE.