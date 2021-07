Groupe JAJ : le Résultat d'Exploitation se monte à 117 KE

Groupe JAJ : le Résultat d'Exploitation se monte à 117 KE









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du groupe JAJ sur l'exercice est en recul de 4,8% sur l'exercice 2020/2021 à 19,2 ME. L'année a été marquée bien évidemment par l'épidémie de COVID qui a engendré de nombreux mois de fermetures durant l'exercice 20/21, et notamment le mois de novembre lors de la 2e vague, qui a fortement pénalisé les revenus de l'exercice. Néanmoins, malgré cet événement autant imprévisible qu'exceptionnel, le chiffre d'affaires n'a pas connu de chute drastique malgré le contexte.

"Cette baisse très limitée du chiffre d'affaires repose sur plusieurs aspects :

- Avant tout, un travail exceptionnel de nos équipes et de nos partenaires en Asie pour assurer la production de marchandises et son expédition dans des conditions particulièrement perturbées

- Une forte dynamique commerciale de la marque Schott et de son webstore (+17.5%), avec des "hits" produits (doudounes) qui ont permis de tirer la croissance de chiffre d'affaires durant cet hiver.

- Un virage digital pris depuis de nombreuses années avec des partenariats clés auprès des acteurs majeurs du web (Zalando, Redoute, Amazon, Asos...) qui ont à contrario connu une année en forte croissance.

La croissance des ventes de Groupe JAJ via le canal digital a quasiment doublé sur l'exercice (+90%) et représente désormais 51% du CA (webstore Schott inclus)".

Groupe JAJ n'a pas attendu la pandémie pour accélérer sur la digitalisation de son business model. Sans l'effet COVID, les revenus auraient été en croissance à deux chiffres car le confinement (et les fermetures des boutiques sur le territoire européen) a considérablement perturbé les ventes physiques que ce soit auprès des revendeurs indépendants (-24%), en grands magasins (-41%) ou au sein de nos boutiques Schott (-25%).

Groupe JAJ a su maitriser sa politique d'achat, notamment sur l'hiver, en ajustant au mieux ses besoins et en anticipant une 2e vague possible...

Compte tenu d'une politique d'achats réajustés et de la bonne tenue générale des ventes, le groupe a eu moins recours au déstockage (-56%) durant cet exercice.

L'EBE affiche un résultat positif de 692 KE, soit 3,6% du CA ce qui représente 1.9 points de plus par rapport à l'exercice précédent. Ceci s'explique principalement par une économie de 51 KE sur les Pop-Up et Events, une économie de 32 KE sur la PLV et le Merchandising, une économie de 31 KE sur les frais de transport sur échantillons suite à une rationalisation des collections, une économie de 65 KE sur les frais de déplacement et à une économie de 80 KE sur les frais de personnel suite à des remplacements de postes par des profils moins seniors.

Le Résultat d'Exploitation se monte à 117 KE.

Le Résultat Net s'élève à 2.295 KE.

Ceci s'explique fondamentalement par la vente du siège social ayant générée une plus-value de 3,1 ME.

PERSPECTIVES

Alors que le Covid a et aura des répercussions économiques mondiales qu'il est encore difficile de mesurer entièrement, Groupe JAJ reste confiant sur sa stratégie.

Fort de sa dynamique commerciale, d'un juste rapport qualité/prix et de son positionnement de marque américaine iconique, Groupe JAJ affiche un carnet de commandes Automne/Hiver 2021 en forte croissance (+35%).

La vente du terrain effectué sur l'exercice, pour une valeur de 3,2 ME, va permettre d'accompagner le développement des investissements marketing sur le digital, à la fois en direction de notre webstore (amélioration d'outils CRM, accélération de l'omni-canal, communication sur les réseaux sociaux, création d'un compte Tik-Tok pour atteindre une cible plus jeune...) mais aussi au sein des comptes clés web actuels (notamment dans le développement de la marketplace et d'investissement marketing pour la mise en avant de la marque Schott sur leur plateforme).

"Comme déjà indiqué, nous assistons à une complète transformation du secteur où le poids des revendeurs indépendants multimarques se rétrécie d'années en années, où les chaines de magasins ayant un parc de boutiques important sont en forte souffrance alors que le web affiche des croissances à deux chiffres.

La crise du COVID a considérablement accéléré cette dynamique où les sites web de mode ont connu une très forte hausse de leur base clients" explique la direction.

"Cette stratégie digitale nous permettra de compenser à moyen terme la baisse des multimarques, d'être davantage en lien direct avec les consommateurs et leurs attentes et de leur permettre d'avoir accès à la marque, même si celle-ci n'est plus présente dans leur ville ou département.

Concernant le développement de l'activité wholesale, de nouvelles opportunités sont en cours avec des acteurs majeurs de la distribution dans le domaine du sport qui ont pris désormais une place prépondérante dans la vente de produits mode, au détriment des multimarques de centres ville...

Si Groupe JAJ n'avait pas encore développé ce réseau, nous venons de démarrer des collaborations très intéressantes avec les deux acteurs majeurs de ce secteur.

L'année 2021/2022 sera forcément extrêmement perturbée compte tenu de la situation sanitaire, avec dores et déjà près de 6 semaines sans activité.

Celle-ci aura des répercussions importantes sur l'économie, l'emploi et la consommation des ménages".

A cela s'ajoute une explosion sans précédent du cout du fret en provenance d'Asie notamment, avec des frais d'approche multiplié par 5 par rapport à l'exercice précédent et une pénurie de containers qui risque d'engendrer des retards de livraison. Ceci aura obligatoirement un impact négatif sur la marge annuelle. Il est encore difficile d'afficher concrètement des prévisions de vente compte tenu du manque de visibilité sur les effets de la crise, le risque d'une 4e vague et l'évolution du pouvoir d'achat à court terme.

"Néanmoins, notre carnet de commandes en forte croissance et notre dynamique digitale devrait permettre à Groupe JAJ d'afficher une croissance à deux chiffres sur le prochain exercice et de conforter notre position parmi les marques leader du secteur.

2021/2022 va également marquer un tournant pour Groupe JAJ qui s'apprête à signer un accord de licence mondiale pour la marque Rivieras.

Distributeur de la marque depuis près de 10 ans, Groupe JAJ va désormais gérer la production, la création et la distribution mondiale de la marque, spécialisée dans les chaussures estivales.

Ceci implique également la reprise en main du webstore (500 KE de CA) et de la boutique Rivieras à Paris 3e (500 KE de CA) et le développement à court/moyen terme d'une gamme de prêt à porter et accessoires autour de l'univers du bain et de la côte d'azur" poursuit le groupe.

Les premiers effets apparaitront davantage sur le prochain exercice 22/23...