Groupe JAJ : le chiffre d'affaires se tasse de 5,6% sur 9 mois

(Boursier.com) — Au 3è trimestre 2020-2021, Groupe JAJ réalise un chiffre d'affaires de 6,81 millions d'euros soit une croissance de +10,4% (environ +642 kE). Malgré le confinement du mois de Novembre et la fermeture de l'ensemble des commerces non essentiels, Groupe JAJ réalise une performance exceptionnelle en affichant une croissance à deux chiffres. Cette croissance s'explique par le succès rencontré par la collection Hiver 20/21 et par de nouveaux "Hit" produit notamment les doudounes Utah et Max. Sans ce 2e confinement, la croissance du 3e trimestre aurait été encore bien supérieure.

La baisse de chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2020-2021 se limite désormais à une décroissance de -5,6% en revanche, la marge sur coûts variables est en forte hausse de 4,7 points supérieure à celle de l'exercice antérieur. Malgré la crise du coronavirus, le webstore affiche une croissance de +22% sur les 9 premiers mois de l'exercice 2020-2021,portée notamment par des investissements engagés durant l'exercice précédent.

Cette année, Groupe JAJ va continuer à intensifier les investissements concernant qon webstore. Une nouvelle version du site internet a été lancée en novembre 2020. Notre objectif est que les ventes de notre webstore atteignent 5 ME à horizon 3 ans. Notre site internet est notre principale boutique génératrice de chiffre d'affaires et de rentabilité et représente environ 9% du chiffre d'affaires global actuellement , indique le management de Groupe JAJ.

Perspectives

Groupe JAJ reste très prudent compte tenu de la crise sanitaire internationale et des conséquences économiques chez ses revendeurs et sur le pouvoir d'achat des consommateurs européens. Cette prudence est encore plus d'actualité, alors que les incertitudes subsistent quant à un 3e confinement en France et que les revendeurs en Allemagne et Angleterre sont fermés depuis de nombreuses semaines... Nous restons néanmoins relativement serein en ce qui concerne l'exercice 2020/2021 qui restera toutefois un exercice exceptionnel compte tenu du contexte sanitaire , dit la direction.

L'obtention de prêts (PGE, ATOUT et Familial) ainsi que les facilités mises en oeuvre par le gouvernement français ont permis à Groupe JAJ de faire face à ses échéances durant le confinement et durant la phase de redémarrage de l'activité afin de pérenniser la société.

Par ailleurs, Groupe JAJ a décidé de vendre le siège social du groupe. L'acte de vente a été signé fin décembre. Ce contrat de vente, sans clause suspensive, nous a permis le versement de 100% du prix à la signature de l'acte. Ces fonds seront essentiellement employés à intensifier le développement de notre site internet, à incrémenter notre marketing digital auprès de nos clients pure player et sécuriser notre trésorerie .

Malgré le contexte, Groupe Jaj reste relativement optimiste. Les bons résultats de cet hiver sur Schott laissent présager un carnet de commande hiver 20212-2022 qui devrait être en hausse sur le prochain exercice. Les investissements pour moderniser et adapter le webstore aux dernières technologies sont essentiels et nécessaires.