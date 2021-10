Groupe JAJ : le chiffre d'affaires croît de 22% au 1er semestre

(Boursier.com) — Le 1er semestre 2021-2022 de Groupe JAJ fait apparaître un chiffre d'affaires de 10,41 millions d'euros, en croissance de +21,9%, soit environ +1,87 ME (8,54 ME au 1er semestre 2020-2021).

Cette croissance s'explique essentiellement par la forte attractivité de la marque Schott et plus particulièrement par le grand succès de la collection hiver 21/22 auprès des consommateurs en France et dans le reste des pays européens. Ces deux géographies affichent d'ailleurs des croissances à deux chiffres, excepté pour l'Angleterre où Groupe JAJ rencontre des difficultés liées au Brexit.

La croissance de 18,7% lors du 2e trimestre aurait dû être supérieure. Elle est freinée par les très grandes perturbations concernant la fabrication -les usines en Asie restent impactées par le Covid- et la crise du transport maritime mondial. Les retards d'approvisionnement génèrent un manque à gagner de plus de 500 kE sur le 1er semestre. Néanmoins, ces commandes devraient être livrées et facturées durant le 3e trimestre.

Bien que les coûts de transport sur achat aient quintuplé, le ratio de marge sur coûts variables divisé par le chiffre d'affaires ne se dégrade que de 1,7 points. La hausse des coûts du transport sur achat a été pratiquement compensée par une hausse des prix de ventes, de remises de la part des principaux fournisseurs et un effet mix favorable. Le site internet croît en effet de 17,4% alors que sa marge est de 75%. Les boutiques à enseigne Schott ont également connu de belles performances.

Malgré le contexte avec encore des incertitudes notamment liées au Covid, au transport de marchandises et à l'évolution des prix des matières premières, Groupe JAJ reste optimiste compte tenu du démarrage très positif de la saison Automne/Hiver quel que soit le canal de distribution : magasins indépendants, grands magasins, revendeurs web, webtore et magasins Schott....

De plus, le carnet de commande du Printemps/Eté 22 affiche une forte croissance de plus de 30%.

Les investissements pour moderniser et adapter le webstore aux dernières technologies vont se poursuivre car ils sont essentiels et nécessaires. Le webstore est plus que jamais l'axe de développement principal et prioritaire. Le renforcement des partenariats avec les revendeurs majeurs du web et la consolidation de la présence de Groupe JAJ en Grands Magasins -Galerie Lafayette, Bon Marché, Printemps, Citadium, Corte Inglés, Rinasciente...- se poursuivent.

La marque Schott reste une marque référente sur le marché avec une forte identité. Celle-ci permet à Groupe JAJ d'être moins exposé aux divers et nombreux aléas du marché.