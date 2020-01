Groupe JAJ impacté par les grèves en décembre

(Boursier.com) — Le 3è trimestre 2019-2020 de Groupe JAJ fait apparaître un chiffre d'affaires de 6,17 millions d'euros, soit une décroissance de -1,8% pour environ -110 kE. Cette décroissance s'explique essentiellement par l'impact des grèves qui ont fait perdre au groupe durant le mois de décembre environ 510 kE de chiffre d'affaires, aussi bien au niveau des boutiques qu'au niveau des clients. Pourtant, Groupe JAJ était en croissance sur octobre et sur novembre.

Les 9 premiers mois de l'exercice 2019-2020 font apparaître un chiffre d'affaires de 16,27 ME soit une décroissance de -7,9% pour environ -1,4 ME. En revanche, la marge sur coût d'achat est en forte augmentation par rapport à celle de l'exercice antérieur.

Perspectives

Groupe JAJ reste prudent mais confiant pour l'exercice 2019/2020 et poursuit son axe prioritaire de développement, à savoir la vente directe auprès des consommateurs : investissements intensifiés dans le webstore Schott et les réseaux sociaux ; développement des Market Places sur internet ; ouverture de boutiques à enseigne en propre et en affiliation à Toulouse et en Grèce ; boutiques éphémères ouvertes dans des centres commerciaux durant l'hiver...

La marque iconique Schott continue sur sa dynamique et consolide son héritage tout en réaffirmant fortement sa modernité, en ayant désormais une forte attractivité auprès des Millenials via des models et une communication spécifique.

Avec une distribution hétérogène et qualitative, Groupe JAJ reste moins dépendant des aléas du marché et continue d'être une marque référente et attractive.