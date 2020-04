Groupe JAJ : comptes publiés

Groupe JAJ : comptes publiés









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le quatrième trimestre du groupe JAJ affiche une décroissance de -24,5%, qui s'explique fondamentalement par un double effet Covid 19. "En effet, nous avons tout d'abord souffert de la fermeture d'usines de plusieurs de nos sous-traitants chinois se traduisant par d'importants retards de livraison et donc de facturation. Puis, nous avons subi de plein fouet les conséquences du confinement avec la fermeture de toutes nos boutiques, le report ou annulation de nombreuses commandes devant avoir lieu durant la derniere quinzaine de mars, l'absence de réassorts de la part de nos clients".

L'impact du Covid 19 s'est traduit par une perte de chiffre d'affaires de 1.250 KE.

L'année 2019-2020 fait apparaître un chiffre d'affaires de 20.046 KE soit une décroissance de -11,6% (soit environ -2,6 ME).

"Cette décroissance de -11,6% s'explique :

- d'une part par le fait que durant le premier trimestre de l'exercice précédent, nous ayons effectué un déstockage important: 1,7 ME sans commune mesure avec les quelques faibles déstockages effectués durant l'exercice 2019-2020,

- d'autre part par le fait que le réseau de revendeurs indépendants multimarques continue de souffrir avec une accélération du rythme de fermetures depuis plus de deux ans,

- les grèves hivernales massives qui se sont traduit par une perte de CA de 510 KE,

- enfin par la crise sanitaire du Covid 19 ayant entrainée une perte de CA de 1.250 KE".

La direction poursuit : "La conséquence de ceci est que certes le CA de l'exercice 19/20 est en décroissance de -11,6% en revanche, la marge sur coût d'achat de l'année 19/20 est en forte augmentation par rapport à celle de l'exercice antérieur.

Alors que le marché du pret à porter continue à afficher des difficultés importantes depuis ce début d'année (en France, les prévisions de l'IFM sont de -0,9% pour l'année 2019 par rapport à l'année 2018 qui elle-même était en baisse de -2,9% par rapport à l'année 2017...) la croissance de notre webstore est de 45%, portée notamment par des investissements engagés durant l'exercice précédent.

Cette année, nous allons intensifier les investissements concernant notre webstore, avec sa refonte complète, qui est devenu plus que jamais une réelle priorité. Le webstore Schott est devenu notre principale boutique génératrice de chiffre d'affaires et de rentabilité".

Groupe JAJ reste toutefois très prudent compte tenu de la crise sanitaire internationale mais confiant en ce qui concerne l'exercice 2020/2021.

"Malgré le contexte, nous enregistrons une hausse du carnet de commandes sur l'hiver prochain parmi l'ensemble de nos comptes clés (qui sont en très grande majoité des pure player web).

Les investissements pour moderniser et adapter notre webstore aux dernières technologies sont essentiels et nécessaires. Notre webstore est plus que jamais l'axe de développement principal et prioritaire afin de confirmer nos fortes prévisions de croissance et de rentabilité sur ce canal" conclut la direction.