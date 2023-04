Groupe JAJ : bonne dynamique commerciale sur l'exercice 2022

(Boursier.com) — Au 4e trimestre, Groupe JAJ affiche une croissance de +18,6%. Elle s'explique par le succès rencontré par la collection Hiver 22/23 et par le début très positif des livraisons Rivieras sur un scope mondial.

L'exercice 2022-2023 de Groupe JAJ fait apparaître un chiffre d'affaires de 31,54 millions d'euros, en croissance de +30,6% (soit environ +7,39 ME) alors que le marché du textile en Europe reste toujours en grande difficulté par rapport à 2019, année de référence pré-Covid.

Cette forte croissance de +30,6% est exceptionnelle car Groupe JAJ surperforme avec une croissance à deux chiffres au sein d'un marché en constante décroissance depuis 15 ans.

De plus, ce dynamisme commercial est à comparer à l'exercice 2021-2022 qui était lui-même déjà en croissance de +25,2% versus l'exercice 2020-2021. Il s'agit donc d'une croissance de plus de 60% sur les deux derniers exercices.

Cette croissance s'explique essentiellement par la forte attractivité de la marque Schott et le travail mené de front au niveau marketing, commercial et produit.

Groupe JAJ reste toutefois prudent concernant le prochain exercice compte tenu du contexte géopolitique international, des mouvements sociaux importants en France, des conséquences économiques chez nos revendeurs et sur le pouvoir d'achat des consommateurs européens.

Conscient des enjeux climatiques et environnementaux et face à un cadre législatif de plus en plus strict, Groupe JAJ a décidé d'initier une démarche RSE et d'en intégrer ses principes au centre de sa stratégie et de ses pratiques. Cette stratégie s'appuiera sur le référentiel de la norme ISO 26000 définie par l'AFNOR, organisme qui accompagnera le GroupeJAJ pour aboutir à terme à une certification ISO 26000, Label Engagé RSE