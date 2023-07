Groupe JAJ : bon exercice 2022-2023

(Boursier.com) — L 'exercice 2022-2023 de Groupe JAJ fait apparaître un chiffre d'affaires de 31,62 millions d'euros, en croissance de +31% (soit environ +7,45 ME) alors que le marché du textile en Europe reste toujours en grande difficulté. Cette forte croissance est exceptionnelle car Groupe JAJ surperforme avec une croissance à deux chiffres, au sein d'un marché en constante décroissance depuis 15 ans. Ce dynamisme commercial est à comparer un l'exercice 2021-2022, lui-même déjà en croissance de +25% versus l'exercice 2020-2021.

Le taux de marge brute global gagne +0.6 point par rapport à l'exercice antérieur. Ceci s'explique principalement par un effet mix favorable.

L'EBE affiche un résultat positif de 2,66 ME, soit 8,4% du chiffre d'affaires ce qui représente +0,8 point de plus par rapport à l'exercice précédent.

Le Résultat d'Exploitation se monte à 929 kE, soit 2,9% du chiffre d'affaires ce qui représente -0.8 point de moins par rapport à l'exercice précédent.

Le Résultat Net s'élève à 513 kE soit 1,6% du chiffre d'affaires ce qui représente +0,6 point de plus versus l'exercice antérieur. Ceci est dû fondamentalement à moins de charges exceptionnelles (+1,5 point) partiellement compensé par l'absence de Crédit Impôt Recherche cette année contrairement à l'année dernière (-0,6 point).

Perspectives

Groupe JAJ reste prudent concernant le prochain exercice compte tenu du contexte géopolitique international, des mouvements sociaux importants en France, des conséquences économiques chez nos revendeurs et sur le pouvoir d'achat des consommateurs européens.

A cela s'ajoute un niveau de stock très élevé chez les revendeurs, notamment au niveau des blousons, compte tenu d'une météo hivernale extrêmement douce avec très peu de période de grand froid.

Les investissements pour moderniser et adapter les web stores (Schott et Rivieras) aux dernières technologies vont se poursuivre car ils sont essentiels et nécessaires.