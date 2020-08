Groupe JAJ : 547 kE de perte de revenus avec la crise sanitaire

Groupe JAJ : 547 kE de perte de revenus avec la crise sanitaire









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour le 1er trimestre de l'exercice 2020-2021, Groupe JAJ réalise un chiffre d'affaires de 1,87 million d'euros, soit une décroissance de -22,6% pour environ -547 kE de perte de revenus.

Cette décroissance s'explique fondamentalement par la crise du covid 19. Ainsi, la facturation du mois d'avril 2020, en plein confinement européen n'a été que de 188 kE (963 kEen avril 2019). Néanmoins, le chiffre d'affaires s'est rapidement rétabli puisque les ventes de mai 2020 sont de 733 kE (714 kE en mai 2019).

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020-2021 est en décroissance de -22,6% mais, la marge sur coût d'achat du 1er trimestre est de 10 points supérieure à celle de l'exercice antérieur.

Malgré la crise du coronavirus, le webstore affiche une croissance de +5% sur le trimestre, portée notamment par des investissements engagés durant l'exercice précédent. Notre objectif est que les ventes de notre webstore atteignent 5 ME à horizon 3 ans , indique le Groupe JAJ.

Perspectives

Groupe JAJ reste très prudent compte tenu de la crise sanitaire internationale et des conséquences économiques chez ses revendeurs et sur le pouvoir d'achat des consommateurs européens. Néanmoins, le groupe se veut relativement serein concernant l'exercice 2020-2021, qui restera toutefois un exercice exceptionnel compte tenu du contexte.