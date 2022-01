Groupe JAJ : 3ème trimestre en forte hausse

(Boursier.com) — Le 3ème trimestre 2021-2022 du Groupe JAJ, clos fin décembre 2021, fait apparaître un chiffre d'affaires de 8 920 KE soit une croissance de 31%, avec le succès de la collection Hiver 21/22. La croissance des neufs premiers mois de l'exercice 21/22 s'élève à 25,9%. La croissance "s'explique essentiellement par la forte attractivité de la marque Schott et plus particulièrement par le grand succès que notre collection hiver 21/22 rencontre auprès des consommateurs en France et dans le reste des pays européens affichant tous des croissances à deux chiffres, excepté pour l'Angleterre où nous rencontrons des difficultés liées au Brexit", détaille le groupe.

Bien que les coûts du transport sur achat aient été multipliés par deux, le ratio de marge sur coûts variables divisé par le chiffre d'affaires ne se dégrade que de 1 point, relève le groupe, la hausse des coûts ayant été pratiquement compensée par une hausse des prix de ventes, des remises de la part des principaux fournisseurs et un effet mix favorable.

Malgré le contexte et les incertitudes notamment liées au Covid et à la propagation exponentielle du variant Omicron, au transport de marchandises et à l'évolution des prix des matières premières, le groupe reste optimiste compte tenu du succès de la saison Automne/Hiver. Le carnet de commande du Printemps/Eté 22 affiche une forte croissance de plus de 30%. Les investissements pour moderniser et adapter le webstore aux dernières technologies vont se poursuivre.