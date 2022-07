Groupe JAJ : 243 kE de résultat net sur l'exercice 2021-2022

(Boursier.com) — Pour l'exercice 2021-2022 (du 1er avril 2021 au 31 mars 2022), le chiffre d'affaires de Groupe JAJ est en croissance de +25,9% à 24,2 millions d'euros (19,19 ME au 31 mars 2021), malgré les mesures gouvernementales imposant la fermeture des commerces non essentiels durant 6 semaines sur les mois d'avril et mai 2021.

Le taux de marge brute global perd 4 points par rapport à l'exercice antérieur. Ce repli s'explique principalement par un effet mix défavorable. En effet, la croissance du CA de Rivieras est de +96% versus N-1. Or pour Rivieras, les mois les plus importants sont juin et juillet. A cette période (juin 21-juillet21), le nouveau contrat de licence Rivieras n'était pas encore entré en vigueur. Par conséquent, la marge brute Rivieras était à cette époque de 25% (car le contrat de négoce était toujours en vigueur) versus 45% pour Schott.

L'EBE affiche un résultat positif de 1,84 ME soit 7,6% du chiffre d'affaires ce qui représente 4 points de plus par rapport à l'exercice précédent.

Le Résultat d'Exploitation se monte à 906 kE. Le Résultat Net s'élève à 243 kE.

Perspectives

La situation géopolitique reste encore extrêmement complexe avec peu de visibilité sur les mois à venir. Ses conséquences économiques négatives en terme d'inflation et donc de pouvoir d'achat des ménages jettent le trouble sur les prochains trimestres. Alors que la pandémie internationale de Covid reste toujours présente, il est actuellement difficile d'établir des projections affinées. Néanmoins, Groupe JAJ affiche une forte croissance du carnet de commandes (+30%) Automne/Hiver 2022 sur la marque Schott.