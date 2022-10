Groupe IRD : IRD et Associés va lancer une offre de retrait à 44,2 euros l'action

(Boursier.com) — Les actionnaires de référence de Groupe IRD vont apporter leurs participations à la société IRD et Associés. Ces engagements d'apports portent sur 2.807.613 actions de Groupe IRD, soit 96,71% du capital social et des droits de vote.

Cette offre publique de retrait visera environ 3,29% du capital Groupe IRD non détenu. Cette opération est formulée au prix de 44,20 euros par action.

A l'issue de l'opération, IRD et Associés franchira notamment le seuil de 30% du capital et des droits de vote de Groupe IRD, ce qui déclenchera l'obligation pour IRD et Associés de déposer une offre publique d'acquisition sur les titres de Groupe IRD.

Rappelons que l'action IRD Nord Pas de Calais est actuellement au contact des 23 euros.