Groupe IRD : IRD et Associés lancera son offre de retrait obligatoire le 20 décembre

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société Groupe IRD initiée par IRD et Associés qui s'est déroulée du 24 novembre au 7 décembre (inclus), 39.310 actions Groupe IRD ont été apportées à l'offre.

A l'issue de l'offre, IRD et Associés détient 2.846.923 actions représentant 98,06% du capital et des droits de vote de la société.

IRD et Associés lance donc une offre de retrait obligatoire. Elle aura lieu le mardi 20 décembre et concernera toutes les actions Groupe IRD visées par l'offre et qui n'ont pas été apportées à cette dernière, soit un total de 47.447 actions Groupe IRD représentant 1,63% du capital social et des droits de vote.

Le retrait obligatoire sera libellé aux mêmes conditions financières que l'offre, soit 44,20 euros par action.