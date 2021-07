Groupe IRD : franchissement de seuils

(Boursier.com) — Groupe IRD SA informe avoir été notifié d'un franchissement des seuils légaux de 5 et 10% de son capital et des droits de vote, consécutivement à l'acquisition, en date du 1er juillet 2021, de 372.700 actions soit 12,84% des actions par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme au capital de 1.000.000.000 euros dont le siège est 135 Pont de Flandres, Euralille, immatriculée au RCS LILLE METROPOLE sous le no 383 000 692, auprès du CREDIT COOPERATIF, société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable dont le siège est 12 Boulevard Pesaro à Nanterre, immatriculée au RCS NANTERRE sous le no 349 974 931 RCS NANTERRE.