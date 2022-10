Groupe Guillin : vigilance accrue sur les coûts de l'électricité

(Boursier.com) — Le Produit des Activités Ordinaires (PAO) de Groupe Guillin s'élève à 436,2 millions d'euros en hausse de 26,7% par rapport au 1er semestre 2021. A périmètre comparable -le Groupe Gault et Frémont ayant été acquis le 30 juin 2021- la progression s'élève à +14,6% (+14,1% à taux de change et périmètre constants).

Le secteur " emballages " affiche un PAO externe de 413,4 ME, en hausse de 28% (+15,1% hors acquisition du Groupe Gault et Fremont). Le secteur "matériels" présente un PAO de 22,7 ME contre 21,2 ME au 1er semestre 2021 (+7,1%).

Le Résultat Opérationnel s'élève à 32,2 ME (41,8 ME au 1er semestre 2021), soit une baisse de 22,8% par rapport au 1er semestre 2021. L'ensemble des hausses généralisées de coûts n'a pas pu être répercuté en totalité dans les prix de vente. L'augmentation du prix de l'électricité a généré, à elle seule, une charge additionnelle de près de 10 ME pour l'ensemble du Groupe par rapport à la même période en 2021.

Le Résultat Net s'établit à 23,6 ME, en baisse de 24,6%.

La capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt s'élève à 42,4 ME et représente 9,7% du PAO. L'endettement financier net s'établit à 103,9 ME, en hausse de 13,3 ME par rapport au 30 juin 2021. Le gearing est de 0,21 contre 0,20 au 30 juin 2021.

Les investissements du Groupe dans son outil industriel s'élèvent à 17,4 ME au 1er semestre 2022.

Le contexte inflationniste qui a débuté fin 2021 s'est accentué sur le 1er semestre 2022, que ce soit au sein de l'Union européenne, au Royaume-Uni ou en Suisse. Les prix des matières premières, plastique et cellulose, ont à nouveau atteint des niveaux record (augmentation de près de 80 % entre le 1er semestre 2021 et le 1er semestre 2022 pour certaines matières) et les prix de l'énergie (électricité, gaz) ont, quant à eux, subi des augmentations rapides et inattendues.

Tendances

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires du Groupe est en hausse de 26,7% grâce notamment à l'acquisition du Groupe Gault et Frémont, à une consommation qui s'est maintenue et à des hausses de prix de vente nécessaires mais malheureusement insuffisantes pour maintenir les marges. La vente à emporter ou livrée qui s'était fortement développée durant la crise sanitaire de la COVID-19, s'est maintenue à un bon niveau et le Groupe a continué à innover et à offrir à ses clients des solutions répondant à leurs nouveaux besoins et à leurs enjeux économiques en créant des gammes adaptées.

Par ailleurs, le 22 septembre 2022, le Groupe a acquis 90 % des titres de la société Ciesse Paper, spécialiste italien des emballages en carton sur le marché des fruits et légumes. Cette acquisition lui permet de disposer d'une offre globale et complète sur ce marché stratégique et de renforcer sa position d'acteur incontournable.

Au regard de la situation géopolitique, le conflit en Ukraine n'a pas d'impact direct sur le chiffre d'affaires du Groupe car il ne possède pas de site en Russie, en Ukraine et en Biélorussie. Cependant, les conséquences économiques qui y sont liées pourraient avoir des effets indirects, en raison des sanctions internationales notamment liées au pétrole et au gaz (prix des matières premières, de l'énergie, inflation générale...) et impacter les résultats.

L'environnement économique et politique mondial extrêmement incertains pourraient peser sur la consommation des ménages ainsi que sur les coûts de production et d'exploitation du Groupe.

Le résultat 2022 du Groupe sera très sensible à tous ces facteurs, en particulier au coût de l'électricité extrêmement élevé et volatile.

Dans ce contexte et afin de faire face à ces incertitudes, le Groupe va poursuivre ses efforts en termes de productivité industrielle et de sobriété énergétique mais également d'innovation pour proposer des emballages alimentaires toujours plus vertueux.